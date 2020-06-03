Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak
03.06.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,story_,
708585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708585.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER