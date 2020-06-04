Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. “Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız dalgalar var” uyarısı yapan Bakan Koca, özetle şu mesajları verdi:

∂ Kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu dönemde maske, 1,5 metre mesafe ve el hijyenine önem vererek bu dönemi başarıyla tamamlamak zorundayız. Değilse başa dönme durumu söz konusu olabilir.

∂ Bu kadar emek verip, bu kadar başarı elde ettiğimiz bir noktada kontrollü sosyal hayat dönemini hayat şekli hâline getirmemiz gerekiyor.

∂ Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz.

∂ Mevcut şartlarda sizlerin salgın ve tedbirler konusundaki ferasetinizi de dayanak göstererek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz.

∂ AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

∂ (Sokağa çıkma yasağı): Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama vakaların dağılımına göre o illerde karar almak mümkün olabilir.

∂ (65 yaş üstü) Büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var.

∂ Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler. Ancak zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim.

∂ Toplu taşımada şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi alınmayacak.

∂ (Sıtma ilacı) Erken dönemde farklı olarak uyguladığımızı ve sonuç aldığımızı söylemek istiyorum. Şu anda da kullanmaya devam ediyoruz. Bilim Kurulu da bu anlamda bir değişiklik yapmadı.

∂ Mart ayında vakaların yüzde 23’e yakını yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise vaka başına yatırdığımız hasta oranı yüzde 2,31 yani o dönem hastane yükü daha yoğundu.