Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası da karantinaya alındı. Türkiye’de de sıkı tedbirler uygulandı vaka ve ölüm sayıları düştü. Ancak salgını atlatamadan KKKA tehlikesi baş gösterdi. Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde 68 yaşındaki Ömer Çekerek kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede öldü. Ayrıca Yine Yozgat'ta kene ısırması sonucu Sivas’a sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban hayatını kaybetti. Bu 2020'de yaşanan dördüncü ölüm oldu. Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı vatandaşları uyardı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, "Vakalar mayısın ortası gibi görülürdü ancak, ilk vaka nisan sonunda tespit edildi. Ayrıca geçtiğimiz 2-3 yıla göre vaka sayısında da artış var. Kenenin ısırmasından 3 ila 9 gün sonra KKKA hastalığı ortaya çıkıyor. Bize tedavi için 44 kişi başvurdu" şeklinde konuştu. Öte yandan Erzincan’dan da 17 kişinin KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Uzmanlar, "Kenelere siz müdahale ederseniz daha fazla virüs salgılar. Hastaneye gidin" dedi.