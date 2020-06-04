Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların işbirliğiyle hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon' programına başvuru rekoru kırıldı. Uluslararası denetim ve belgelendirme kuruluşları tarafından verilen, üst düzey hijyen standartlarının yer aldığı ve global arenada geçerli olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon' programına, alma zorunluluğu bulunmadığı halde otel ve restoranlar büyük ilgi gösterdi.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberinde Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 20-31 Mayıs tarihleri arasında sertifikasyona bin 398 otel ve 54 yeme-içme tesisi olmak üzere toplam bin 452 başvuru yapıldı. Bu durumda bakanlık belgeli bin 105 otelin üçte biri sertifikaya başvuru yapmış oldu.

AKDENİZ, MARMARA, EGE İLK 3'TE

Başvurularda en çok turist ağırlayan bölgeler ilk üçe girdi. Sertifikasyon için en yüksek başvuru 483 otel ile Akdeniz Bölgesi'nden gelirken bunu 466 otelle Marmara takip etti. Üçüncü sırada ise 257 otelle Ege yer aldı. İç Anadolu Bölgesi'nden 94, Karadeniz'den 59, Güneydoğu Anadolu'dan 29, Doğu Anadolu'dan ise 10 otel sertifikaya başvuru yaptı. Yeme-içme tesislerinde ise en yüksek başvuru Marmara'dan geldi. Marmara Bölgesi'nden 35 restoran sertifikaya başvuru yaptı. Bunu 9 tesisle İç Anadolu, 5 tesisle Ege, 3 tesisle Akdeniz ve 2 tesisle Karadeniz takip etti. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki yeme-içme tesislerinden 1 Haziran'a kadar henüz bir başvuru yapan olmadı.

AYLIK 400 TL'DEN BAŞLIYOR

İlk fazda belgeyi vermeye yetkili akreditasyon firma sayısı 6 iken hali hazırda bu sayı 11'e yükseldi. Sertifikayı verecek olan firmalar tesislere aylık düzenli kontrol ve denetimler yaparak standartların korunmasını sağlayacak. Otellerin sertifika için ödeyeceği ücret ise, yatak sayısına bağlı olarak aylık 400 ila 2 bin 600 TL arasında değişiyor. Yemeiçme tesislerinde de bu ücret metrekaresine göre 400 ila 1.250 TL arasında bulunuyor.

SAĞLIKLI TURİZM SERTİFİKASI NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon' programı, "Yolcu sağlığı ve güvenliği", "Çalışan sağlığı ve güvenliği", "Tesislerde alınan önlemler" ve "Ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. 132 maddenin yer aldığı programda, salgının yayılmasını önlemek üzere konaklama ve yeme-içme tesislerinin alması gereken tedbirler ve söz konusu süreçte faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemler yer alıyor.

11 FİRMA SERTİFİKA VERİYOR

Sertifika veren firmaların listesi şöyle: BV Inspektorate, Control Union, DQS Denetim ve Belgelendirme, Isa Denetim Belgelendirme ve Eğitim, Llyod's Register Gözetim, RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri, SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri, Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı, TÜV Rheinland, TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.