Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Güder, Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden 1500 konutun çalışmalarını inceledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Güder, depremzedeler için inşa edilmeye başlanan konutların birinci, ikinci ve üçüncü etap olarak yükseleceğini belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 600 dönüm alana 1500 konut yapmak için planlamasını yaptığını hatırlatan Güder, şöyle devam etti:

"600 dönümün dışında kalan 1800 dönümün de konut rezerv alanı olarak kullanılması için talebimiz vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmelerin ardından kendilerine bu sahanın 3 bin dönüm olduğunu söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da buranın 6 bin dönüme kadar çıkarılabileceğini ifade etti. Biz de 3 bin dönümün içerisindeki 500-600 dönümlük kısmın da şahıs mülkiyeti içerisinde bulunduğunu ilettik. Burada yapılacak çalışmalarda, planlamanın 3 bin dönüm üzerinden yapılmasını, biz ilk günden bu yana düşünüyorduk. Bakanımız gerekli talimatları vererek, şahıs mülkiyeti içerisindeki arazilerin kamulaştırılarak, rezerv alanı için 3 bin dönümlük alanda çalışma yapılmasını öngördü."

Deprem konutları için 30 metre genişliğinde yol açılacak

Güder, Gelincik Tepesi'ne yapılacak 3. etap konutların da yerinin belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Malumunuz üzere, buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede bir nüfus yoğunluğu olacak. Açıkçası mevcut yollarımız bu yoğunluğu kaldıracak kapasitede değil. Bu konuyu özellikle sayın Bakanımıza ilettik. Buranın büyük bir kısmı tarımsal alan olarak geçiyor. Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yola sıfır olan tarla ve arazilerin kamulaştırılması gerçekleştirilip, 30 metre genişliğinde, bölgenin yükünü alabilecek yollar da vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Bu gelinen noktada Bakanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum."