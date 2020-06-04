Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler başkent Trablus’u tamamen kontrol altına aldı. UHM, tarafından yapılan açıklamada Trablus’un güneyinde bulunan bölgelerde Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

Öte yandan UMH güçleri, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentini kuşatmaya başladı.