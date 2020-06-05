Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşı çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan Bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı. Korona virüs salgını sonrasında işe dönüşü ve salgının etkisini azaltacak çalışmaları içeren bu işbirliğinde, yapı işlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sürdürülmesi amaçlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu işbirliğinin yanı sıra korona virüs pandemisinin ülke sınırları içerisinde görüldüğü ilk tarihten itibaren işçi, işveren ve memur konfederasyonları başta olmak üzere tüm taraflara sağlıklı ve güvenli bilgiye erişimi sağladı. Buna ek olarak süreç içerisinde 22 farklı faaliyet koluna yönelik dokümanlar hazırlayarak, Covid-19 internet sitesi üzerinden de paylaşarak tüm tarafların kullanımına sundu.

Eğitim programları oluşturuldu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İNTES işbirliğinde, sektörden uzmanların ve iş müfettişlerinin yer aldığı bir teknik çalışma grubu kuruldu. Ardından sektörden gelen geri bildirimlerle işveren ile çalışanı koruyacak şekilde sürecin atlatılmasına ilişkin çalışmalara başlandı. Bu kapsamda teknik çalışma grubunca, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin eğitim programları oluşturuldu. İSG kurallarının belirlenmesi ve kontrol listelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca sıkça sorulan sorular ve cevapları hazırlanarak bir platform üzerinden paylaşılması, şantiyelerdeki maske ihtiyaçlarının belirlenmesi de çalışmalar arasında yer aldı.

5 milyonu aşkın çalışan için tedbir kılavuzları hazırlanmıştı

Çalışanları korumaya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce, bulaş riskinin yüksek olduğu sektörlerdeki 700 bini aşkın işletmeye ve 5 milyonu aşkın çalışana yönelik tedbir kılavuzları hazırlanarak, İSG profesyonellerine gönderilmişti.