Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 6 Haziran'da açık olacak
05.06.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
Etiketler : YKS,nüfus müdürlüğü,
709057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709057.aspx
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