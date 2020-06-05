Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üssüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin" dedi.