Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üssüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin" dedi.
Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması
05.06.2020 - 22:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pütürge merkezli depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya Valisi Baruş,deprem,açıklama,
709179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709179.aspx
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