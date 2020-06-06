Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıklamasının ardından uzmanlar vatandaşları uyararak, hafta sonu mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, vaka sayısında artış yaşanırsa başa dönülebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili sorusuna “Şu an hafta sonu yasağı ile ilgili genel bir düşünce yok. Ancak gerektiğinde bazı illerde karar alınabilir. Şu an tüm Türkiye'de ya da en son uygulandığı şekilde bir yasak uygulanması söz konusu değil, gündeme gelmedi” demişti. Bakan Koca’nın bu açıklamasına rağmen, İçişleri Bakanlığı, önceki gece 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyurmuştu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise sokağa çıkma yasağının gerekçesi olarak şehirlerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlüklerinin belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdiklerini kaydetti. Azap “Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehir de var. Ankara’da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var. İstanbul’da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye’nin geri kalanını görmeye başladık. İstanbul’un 1-1,5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı şehirlerimiz için yeni başlıyor olabilir” dedi.

“GÖNLÜM RAZI OLMADI”

İçişleri Bakanlığının açıklamasından saatler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Esasen, en son sınırlamanın ardından sokağa çıkma yasağını yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece (önceki gün) ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. İki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Buna dikkat edersek inanıyorum ki çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı, gerekse vefat azalacak, belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.