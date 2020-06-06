Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da 278 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı anneler; TBMM'de HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürülmesine destek verdi. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, vekillikleri düşürülen HDP'lilerin tutuklanmasını "doğru karar" olarak değerlendirdi. 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde eylem başlatan aileler, diğer HDP'li vekillerin de tutuklanmasını da istedi.

PKK İLE MESAFE KOYMADILAR

Beş sene önce PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Özkan (19) için evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, tutuklanan HDP'liler için adaletin yerini bulduğunu söyledi. Aydın "Halk olarak HDP milletvekillerini uyarmıştık, PKK ile aranızda mesafe koyun diye. Koymadılar, Musa Fahrisoğlulları yanımızdan geçiyor, görmezden geliyordu. Bize laf söylüyorlardı. Leyla Güven, PKK’ya katılım olacak, savaş olacak ve halkı sokağa çıkararak tehdit etti. Hepimiz uyardık, devlet bunlara göz yummaz, vekillikleri düştü, yaşasın Türk adaleti” diye konuştu.

NASIL MUTLUYUM ANLATAMAM

Van'dan beş sene önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme katılan Solmaz Örünç, tutuklanan vekillerin cezaevinde sürüm sürüm sürüneceğini söyledi. Örünç "Çok sevindik, dün akşam HDP'li vekilleri cezaevine attılar. İnşallah bizim çocukların ahı da onların burnundan fitil fitil gelir. İstiyorum ki, hepsini alsınlar, onlar nasıl bizim yüreğimizi yaktılar, Allah da onların yüreğini yaksın. Oğlum Baran, sesimi duyuyorsan adalete teslim ol, orası senin yerin değil seni kandırıyorlar ceza yoktur. Vekiller çocuklarımızı dağa gönderdi, inşallah onlar da cezaevinde sürüm sürüm sürünecek. Dün akşam mutluluktan uçtum, sevinçten ne yapacağımı bilemedim. İnşallah hepsini atacaklar" diye konuştu.

Yirmi bir yaşındaki Engin Küçükdağ'ın annesi Kamile Küçükdağ da, HDP'li vekillerin cezaevine gönderilmesine çok sevindiğini aktararak "Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın, biz nasıl sevinmeyelim. İnşallah ömür boyu ceza verirler, oradan çıkamasınlar" dedi.

BERBEROĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yargılandığı davada ‘siyasi ve askerî casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul eski milletvekili Enis Berberoğlu, önceki gün vekilliğinin düşürülmesi akabinde tutuklandı. Bakırköy’deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, İstanbul Adalet Sarayına çıkarıldı. Adli makamlarca tutuklanıp Maltepe L Tipi Cezaevine konuldu. İnfaz yasası gereği açık cezaevine çıkma hakkı kazandığı belirtilen Enis Berberoğlu, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar “Covid 19” tedbirleri sebebiyle izinli sayılarak evine gönderildi.

