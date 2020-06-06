Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konunun sadece HDP’nin meselesi olarak görülemeyeceğini, buna karşı birlikte hareket etmek gerektiğini söyleyen Sancar, “Türkiye demokrasi güçlerini, sorumlulukları çerçevesinde durumun aciliyetini ve tehlikenin artan vahametini gözeterek ortak mücadeleye çağırıyoruz” ifadesini kullandı. CHP’nin tabloyu bütünlüklü göz önünde bulunduran bir değerlendirme yapmasının anlamlı olacağını savunan Sancar, şunları ekledi: Dünkü (önceki gün) açıklamalarında milletvekillerimizin isminin geçmemesini doğru bulmuyoruz. Tablonun bir kısmını görmemenin iktidarın siyasi oyunlarını biraz daha cesaretlendirme ihtimali olduğunu da hatırlatmak istiyoruz.