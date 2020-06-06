Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corona virüs nedeniyle ertelenen celp ve terhislere değinen Akar, "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

Ege ve Doğu Ekdeniz'deki gerilim için ise Akar şunları söyledi:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."