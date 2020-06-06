Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.