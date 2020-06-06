İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.
Bakan Soylu: Ülkeye en büyük darbe terördür
06.06.2020 - 13:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
709293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709293.aspx
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