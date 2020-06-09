Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İAK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Türkkan’ın fabrikasının orman arazisine kurduğunu tespit etmişti. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan’a ait çiftlikte ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Yapıların ruhsatlı hâle getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, yapıların yıkılmasına, 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794 TL para cezası uygulanmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 28 bin 278 metrekarelik alandaki yapıların sadece 806 metrekaresi için izin alındığını belirledi. Söz konusu arazinin 11 bin 983 metrekaresinin yapılaşma ile bozulduğu belirlendi. Dolgu yapılarak bozulan alanın eski hâline getirilmemesi hâlinde ayrıca cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.