Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy’deki Kumpirci dükkanlarının olduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında oradan geçen bir kadın göçen yerin altında kaldı. Göçük sırasında dükkanlarda çalışan vatandaşlar ise panik içinde dışarıya koştu.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokağa şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çalışanlar ve göçüğün olduğu sokaktaki dükkanlar boşaltılırken, göçen yer ekiplerce doldurulacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kaymakam Önder Bakan, emniyet ekipleriyle olay yerinde inceleme yaptı.

Göçüğün sebebi yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

"TAM SEZON AÇILIYORDU, BU ÜZÜCÜ OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Salgın nedeniyle iş yapamadıklarını ve tam sezonun başlagıcında böyle bir durumun kendilerini daha çok mağdur ettiklerini söyleyen esnaf Cenk Çelik, “Üç aydan beri kapalıyız, mağduruz zaten koronadan dolayı. Bismillah dedik, geçen hafta açtık dükkanlarımızı, bu ters olay oldu. şimdi beklemedeyiz, ne olacak ne bitecek. Dükkanlarımızı boşalttık, bu saatten sonra bekliyoruz. Bir kadın yaralanmış. Tam sezon açılıyordu, bir hareketlenme olacaktı, maalesef bu üzücü olay gerçekleşti. Bilmiyoruz ne olacak. Bundan sonra belediyemizin bize olan desteklerini bekliyoruz. Burası zemin sağlamlaştırılacak ve belediyemiz yeniden bir planlamayla bizi buralara geçirecek. Burası Dereboyu Caddesi, buranın altından dere geçiyor” dedi.

ÇÖKME ANI KAMERALARA YANSIDI

Bir kişinin hafifi şekilde yaralandığı olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun çöktüğü ve kadının çökmeyle açılan çukurun içine düştüğü görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da büyük panik yaşadığı görülüyor.