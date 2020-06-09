Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
09.06.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aybüke Yalçın,cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
709884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709884.aspx
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