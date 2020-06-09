Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Covid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Covid-19 nedeniyle yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladı
09.06.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Covid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
709887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709887.aspx
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