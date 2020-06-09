Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle hastaneye gittiğini belirtti.

Anlık bir refleksle maskeyi gözüne çektiğini anlatan Tatlı, fotoğrafın sosyal medyada yer almasından sonra Bakan Koca'nın kendisini aradığını kaydetti.

Bakan Koca ile telefonda görüştüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tatlı, şöyle devam etti:

"Bakanımız yaptığım yanlışın topluma bir mesaj verdiğini ve fotoğrafın ilgi gördüğünü söyledi. Annemin tedavisi konusunda da destek olacağını ve yakında ilgileneceğini anlattı. Anneme ve bana moral oldu. Annem sosyal medyada yer alan kötü yorumlardan dolayı rahatsız oluyordu. Bakanımızın yoğun çalışmalarından zaman ayırıp aradığı için mutlu oldum. Hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4 Haziran'da gözüne maske takıp yolculuk yapan Tatlı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesiz iken uyarıları dinleyelim." ifadesini kullanmıştı.