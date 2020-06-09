Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
09.06.2020 - 16:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,başsağlığı mesajı,şehit,İsmail Anayurt,
709922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709922.aspx
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