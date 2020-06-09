Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor. Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim." dedi.

Erdoğan, "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, doktorların Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarının üretmeyi başardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere normalleşme desteği vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız. Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz. Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına dönüşmesine izin verilmeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Önümüzdeki dönemde hem içerdeki hem de dışardaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.