İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyardı. Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine 'asker uğurlama' uyarısı
10.06.2020 - 11:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyardı. Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
710075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710075.aspx
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