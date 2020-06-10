Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile görüştü
10.06.2020 - 12:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi.
Etiketler : Abdulhamit Gül,Metin Feyzioğlu,
710083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710083.aspx
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