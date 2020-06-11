Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. “65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü” bilgisini veren Koca, özetle şunları söyledi:

∂ (Vaka sayıları): İstanbul ve İzmir gibi illerde azalma var. Hastane yükü de azalıyor. Bayram ve 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek bir kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketliliğin getirdiği ama özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin de bir sonucu. Diyarbakır son 3-4 gündür bir yükseliş içinde. 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok kültürel, sosyal, nişan ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Tedbirlere uyulmazsa başa dönme riski var.

∂ Ankara’da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden (dün) itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Aynı şekilde Konya da.

∂ (Antikor testleri): 153 bin kişiyi kapsayacak şekilde örneklem yöntemiyle TÜİK ile aileler belirlendi. Kimlere bu testlerin yapılacağı şu an belli. Burada sadece PCR değil aynı zamanda kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Bütün Türkiye’de iki hafta içerisinde bitmiş olur. Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge, il il bilmiş olacağız.

Bu arada Bakan Koca, günlük rakamlara ilişkin yaptığı paylaşıma, “Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71” notunu da ekledi.