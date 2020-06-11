Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da terör örgütü PKK’nın kaçırdığı Nilüfer T’nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde pankartlı eylem yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakanlık önüne gelen Maide T, üzerinde “Lütfen bana, kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açarak sesini duyurmaya çalıştı. Maide T. ve beraberindeki grup, Nilüfer T’nin fotoğrafı ve “PKK tarafından kaçırıldı” yazısının yer aldığı tişörtler giydi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 aydan beri eylem yaptığını; ancak Alman makamlarının kendisiyle iletişime geçmediğini belirten gözü yaşlı anne “Neler oluyor, bu kadına kimler, neler yaptı, diye sormaları lazım. Çünkü benim çocuğum, buradan gitti. Buradan gittiği için de onlar sorumlu. Sorumluluklarını yerine getirsinler” ifadesini kullandı.