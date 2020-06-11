Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Hafta başında yapılan AK Parti MKYK toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle pandemiden sonraki dönemi, Türkiye’nin fırsata dönüştüreceğine inandığını belirtti. Erdoğan “Türkiye bu süreçte, dünyanın üretim üssü hâline gelebilir. Çünkü bu dönemde birçok ülke üretim bantlarını durdurdu. Bizde ise üretim devam etti. Bunun için gerekli adımları atıp, bağlantıları da kuracağız” değerlendirmesini yaptı.

Milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilmesi başta olmak üzere, seçim mevzuatında yapılacak değişikliklerin belirlenmesi için kurulan komisyonun çalışmalara başladığını hatırlatan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına da tepki gösterdi. Erdoğan, “Erken seçim filan yok. Seçimler 2023 yılında yapılacak. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi bir tek muhalefet konuşuyor” dedi.

Durma noktasına gelen turizm sektörünün canlanması için liderlerle görüşmesini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Vladimir Putin, Angela Merkel ve Boris Johnson’la bu konuda görüşmeler yaptığını, önümüzdeki günlerde Merkel’le yeniden görüşeceğini kaydetti.

Pandemi yasaklarının bitmesi ile birlikte kadına şiddet olaylarının tekrar artışa geçtiğini belirten Soylu, Kadın Acil Destek Sistemi’nin yaygınlaştırılacağını söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da eski erkek arkadaşı tarafından önce darp edilen, ardından bıçaklı saldırıya uğrayan hemşirenin durumunu gündeme getiren Erdoğan “Bu kişi darp ediyor ama serbest kalıyor. Sonra gidip bıçaklı saldırıda bulunuyor. Bu nasıl serbest kalabilir? Tutuklanması lazım” dedi. Bunun üzerine Soylu, saldırıda bulunan kişinin daha sonra tutuklandığı bilgisini verdi. Cumhurbaşkanın gündeme getirdiği olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanmıştı. Hemşire Ceylan G. eski sevgilisi Nazır İ. tarafından darbedilmiş, ancak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ceylan G. bu defa da Nezir İ’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.