Bakan Karaismailoglu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır"
Bakan Karaismailoglu: Yurt dışı uçuşları 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır
11.06.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Karaismailoglu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Karaismailoğlu,
710269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710269.aspx
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