Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.
Afganistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıracak olan uçak Ankara'dan hareket etti
11.06.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.
Etiketler : afganistan,
710271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710271.aspx
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