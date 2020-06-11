AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu'nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaboğlu'nun Ayasofya açıklamasına tepki
11.06.2020 - 16:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu'nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi."
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
710335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710335.aspx
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