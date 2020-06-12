Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde ortaya çıkan görüntüler üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarılarda bulunup bütün tedbirlerin alınmasını, gerekirse ceza kesilmesini istedi. Buna rağmen önceki gece İstanbul Küçükçekmece’de aynı sahneler yaşandı. Askere giden bir genç için toplanan kalabalık, ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Araç konvoyu yapan grup, trafiği sık sık tehlikeye attı.