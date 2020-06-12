Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet, AK Parti'ye karşı çıkacağız diye Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı sergiledikleri tutuma her gün yenilerini ekliyor. Ayasofya’nın Müslümanların ibadetine açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’dan tepki çeken bir açıklama geldi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır” dedi.

Kaboğlu’nun skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “Sayın Kaboğlu’na söyleyeceğim şudur; kendileri iktidara geldiklerinde yapabilirlerse Sultanahmet Camii’ni müzeye çevirirler” diye konuştu.

İYİ PARTİ’NİN RAHATSIZLIĞINA BAK!

Türkiye’nin kucaklayıcı dış politikası sayesinde Suriye’nin belirli bölgelerinde hayatın normale dönmesi vatandaşlar tarafından takdir edilirken İYİ Parti’yi rahatsız etti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa “Burası Azez, Suriye. Bu afiş bir fırının camına asıldı. Yazıda, ‘Dokuz adet ekmek 2 Türk lirası, sadece Türk lirası geçerlidir’ yazıyor. AKP nasıl bir düzen kurdu ki ülkenin parası bile artık kullanılmıyor? AKP daha şeffaf bir şekilde bölgede neden bulunduğunu açıklamalı!” notunu düştü.

ALTAY’DAN YENİ SKANDAL

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında her zaman karşı taraftan yana tavır alan CHP’de skandal açıklamalar bitmiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Libya’da ne işi var?” demişti. Grup Başkanvekili Engin Altay da Libya’da dünyanın tanıdığı ve meşru kabul ettiği Serrac için de “Cihatçı eğilimli bir yönetim; Tobruk yönetimi (Hafter) ise daha makul, daha seküler bir yönetimdir” diye açıklama yapmıştı. Aynı Atlay’ın bu sefer “Dışişleri Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik. Erdoğan Libya petrolünün peşinde buna izin vermeyeceğiz” dediği belirtildi. Altay, büyük tepki toplayan haberleri yalanlamadı.