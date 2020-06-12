Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu, Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na telekonferansla katıldı. Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu’na “Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti. Ekrem İmamoğlu soruya şu cevabı verdi: “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihî eserlerden, merkezî hükûmet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğu bulunmuyor.”

Aynı panelde konuşan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ise İmamoğlu’nun sözleri üzerine Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğunu söyledi.