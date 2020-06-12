Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,"ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD’nin FETÖ için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz
12.06.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,"ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
710517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710517.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER