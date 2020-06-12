TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."
TBMM Başkanı Şentop'tan Metin Topuz açıklaması
12.06.2020 - 15:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."
Kaynak: AA
Etiketler : Metin Topuz,ABD,Mustafa Şentop,
710536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710536.aspx
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