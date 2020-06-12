Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
12.06.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İlker Başbuğ,
710539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710539.aspx
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