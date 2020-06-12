Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.