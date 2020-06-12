Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. mahmekeye sevk edildi
12.06.2020 - 19:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Etiketler : Doktor Süleyman Dönmezler,
710573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710573.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER