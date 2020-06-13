Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta birden fazla pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Ürkmezer, temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Beşgöz Sokak'ta 13.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren 27.06.2020 tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiğini kaydetti.

Pozitif vaka sayısının 3 olduğu öğrenildi.