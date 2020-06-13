Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 Emniyet mensubunda koronavirüs tespit edildi. Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet personelinden bir kısmı iyileşti, bir kısmı ise tedavi görüyor. Bu arada, yaklaşık 4 bin 685 civarında Emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı ‘karantina’ düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Bu çerçevedeki personele istirahat izni verildi.