Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 Emniyet mensubunda koronavirüs tespit edildi. Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet personelinden bir kısmı iyileşti, bir kısmı ise tedavi görüyor. Bu arada, yaklaşık 4 bin 685 civarında Emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı ‘karantina’ düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Bu çerçevedeki personele istirahat izni verildi.
İstanbul’da 703 polis koronaya yakalandı
13.06.2020 - 02:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarıyla birlikte en ön safta yer alırken bu dönemde hedef hâline geldi.
Etiketler : polis,polis koronavirüs,istanbul polisi,
710636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710636.aspx
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