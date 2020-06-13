Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gurbanoğlu'nun FETÖ'nün Rusya'daki okullarına para aktardığı, örgüt yöneticisi firari Akın İpek, Harun Tokak ve İhsan Kalkavan'la fotoğrafları olduğu kaydedildi. Sanığın örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı irtibatının olduğu anlatılan iddianamede, jammer cihazları kullanılarak bu görüşmelerin içeriğinin öğrenilmesinin engellemeye çalışıldığı aktarıldı. İddianamede, Gurbanoğlu’nun Gülen ile yüz yüze görüşüp şahsi eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği belirtilerek gözaltı ve savunma sürecinde savunma yapmayı dahi reddettiği kaydedildi.