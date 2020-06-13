Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un simgelerinden ‘Altın Boynuz’ olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yeniden kahverengiye büründü. Haliç’in yakınından geçenler “İstanbul, Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu. Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç’in bu hâlini görenlerin âdeta yürekleri sızladı. Haliç, 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile tabiat parkını andırıyordu. Yüzlerce ördeğin yüzdüğü Haliç, temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. Uzun bir aradan sonra Haliç yeniden çamur rengine bürününce, vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Haliç’te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına sebep oldu.

İBB: SEBEBİ FİTOPLANKTON

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Haliç’te 7 yıldır çamurların temizlenmediğini iddia ederek bir önceki belediye için "‘Haliç’i mahvetmişler" ifadelerini kullanmıştı. İBB’den dün yapılan açıklamada ise, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük coğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur. Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."

İleri sürülen bahanenin doğru olmadığını savunan uzmanlar ise, “Bahsedilen fitoplankton yeşil olur” açıklamasını yaptı.

BİRPINAR’DAN ATIK SU UYARISI

Bundan 6 ay evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunup "Haliç’i tekrar kokulara boğmayın, bunun için yapılan yatırımlara destek olun" diyen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, çağrısını tekrarladı. Birpınar "Gelin, Kâğıthane’deki ileri biyolojik atık su arıtma tesisini tekrar değerlendirin. Haliç için hayati derecede önem arz eden Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma projesini mesnetsiz nedenlerle iptal ettiniz. Hayırlı işlerin karşısında değil, yanında olmak yakışır. Haliç'in balıkları, yunusları da yapraklara eşlik etsin, alkışa katılsınlar" ifadelerini kullandı.

ESKİ GÜNLERE Mİ DÖNECEĞİZ?

Haliç'in çehresinin bariz bir biçimde değiştiğinden yakınan vatandaşlar yetkililerin duruma ivedilikle el atmasını istedi. 2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker “Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Yıllar önce de böyleydi, kokusundan camları bile açamazdık” şeklinde konuştu. Koray Bige ise “Yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç’i hatırlattı” ifadelerini kullandı. Ahmet Eren Gencer de “Haliç'in önceki hâlini de biliyorum, o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk. Burada bayağı bir çalışma oldu. Bu gördüklerim bana o yılları hatırlattı” diye konuştu.