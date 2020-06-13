Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı anı paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımına, “Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..Yine dikkat, yine takip Teşekkürler Türk Polisi” notunu düştü.
Bakan Soylu paylaştı! Üzerinde patlayıcıyla yakalandı
13.06.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
Etiketler : bakan soylu,ypg,terörist,akçakale,
710700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710700.aspx
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