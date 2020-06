Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası’ndaki Güneş ve Menekşe Plajları’nda 2020 yılı sezonunu 15 Haziran itibariyle açıyor. Bu sene işletmesi BELTUR’a geçen plajların İstanbullular için çok daha keyifli ortamlar haline getirilmek üzere proje çalışmalarına da başlandı. BELTUR plajlara giriş ücretini yükseltmedi. Geçen sene belirlenen yetişkinler 25 TL, öğrenciler 12 TL, şezlong kirası ise 10 TL olan fiyatlar, bu sene de aynen geçerli olacak. Plajlardan, 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile refakatçisi bir kişi de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sezon boyunca her gün günübirlik de olsa deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullunun ağırlanacağı plajlar haftanın yedi günü sabah saat 8.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

COVID-19 TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANACAK

COVID-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulanacak. Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafe kurallarına göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak. Plaj girişinde misafirler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.

Plajlarının her birinde giyinme kabini, duş alanları ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryalar da yer alıyor. İstanbullu açısından günübirlik tatilin yeni adresi olan, aynı zamanda eski İstanbul’u hatırlayanlar için nostaljik bir öneme de sahip olan İBB Beltur Plajları ile ilgili bilgiler şöyle açıklandı:

MENEKŞE PLAJI

Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası olumsuz durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı’nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

GÜNEŞ PLAJI

Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajında iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Güneş Plajı’nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

CADDEBOSTAN PLAJLARI

İstanbul’da özellikle 60’lı ve 70’li yılların en popüler mekanlarından biri olan ve “statü sembolü” olarak görülen Caddebostan Plajları, semt sahilinde belediyeye ait toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor. Olası olumsuz durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

İSTANBUL’UN 38 PLAJINDA CANKURTARAN HİZMETİ

İBB, kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul’un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında, 1 Haziran’da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 Jet-Ski, 7 Zodyak Bot, 2 Drone (Hava Aracı) ve 14 ATV aracıyla veriliyor.