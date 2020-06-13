Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"
13.06.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler : MSB,
710716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710716.aspx
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