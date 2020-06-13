CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç'de koronavirüse rastlandı. Edinilen bilgilere göre A.Ç'nin eşinde şikayetler üzerine başvurduğu hastanede yapılan testte koronavirüse rastlandı.Bunun üzerine akciğer kontrollerini yaptıran A.Ç'de belirtiye rastlanmadığı için Genel Merkeze gelmeye devam etti. Daha sonra test yaptıran A.Ç'de virüs tespit edildi. Bunun üzerine CHP yönetimi, herkese 14 gün izin verdi.
CHP'de koronavirüs alarmı
13.06.2020 - 12:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreterinde, eşinde ve çocuğunda koronavirüs tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : chp,korona,alarm,
710718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710718.aspx
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