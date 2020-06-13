Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç'de koronavirüse rastlandı. Edinilen bilgilere göre A.Ç'nin eşinde şikayetler üzerine başvurduğu hastanede yapılan testte koronavirüse rastlandı.Bunun üzerine akciğer kontrollerini yaptıran A.Ç'de belirtiye rastlanmadığı için Genel Merkeze gelmeye devam etti. Daha sonra test yaptıran A.Ç'de virüs tespit edildi. Bunun üzerine CHP yönetimi, herkese 14 gün izin verdi.