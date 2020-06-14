Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte uyulması gereken kurallar...

∂ Nikâhlar, mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

∂ Nikâhın kıyılacağı tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek.

∂ Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek ateşi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

∂ Mekan girişlerinde ve masalarda dezenfektan bulundurulacak

∂ Gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

∂ Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak.

∂ Dans amaçlı müzik yayını yapılmayacak

∂ Tokalaşmadan uzak durulacak, mesafe korunacak.

∂ Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

∂ Toplu fotoğraf çekilmeyecek

∂ İki tören arasında en az 15 dakika zaman bırakılacak.