İşte uyulması gereken kurallar...
∂ Nikâhlar, mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
∂ Nikâhın kıyılacağı tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek.
∂ Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek ateşi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
∂ Mekan girişlerinde ve masalarda dezenfektan bulundurulacak
∂ Gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.
∂ Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak.
∂ Dans amaçlı müzik yayını yapılmayacak
∂ Tokalaşmadan uzak durulacak, mesafe korunacak.
∂ Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.
∂ Toplu fotoğraf çekilmeyecek
∂ İki tören arasında en az 15 dakika zaman bırakılacak.
Nikâh kriterleri: Tokalaşma yok, toplu fotoğraf çekilmeyecek
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine "Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
İşte uyulması gereken kurallar...
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