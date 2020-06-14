Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2 Temmuz’da başlayacak Meclis Başkanlığı ile eş zamanlı olarak yapılacak grup yönetimi seçimleri öncesi kulisler hareketlendi. AK Parti kaynakları, grup yönetiminde küçük çaplı bir revizyona gidileceğini belirtiyor. Beş grup başkanvekilinden ikisinin değişebileceği, ihtisas komisyonları başkanlıklarında ise geniş çaplı bir değişimin beklenmediği ifade ediliyor. On beş kişiden oluşan Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de yeniden seçim yapılacak. Süreyya Sadi Bilgiç’in de Meclis Başkanvekilliği görevine devam edeceği ifade ediliyor.

BAŞKANLIK DENKLEMİ

Meclis Başkanlığı konusunda yapılan değerlendirmede ise Binali Yıldırım ile Mustafa Şentop’un adaylığı dışında başka bir isim üzerinde durulmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Yıldırım’la baş başa yemek yediği belirtilirken, AK Parti kaynaklarına göre bu görüşmede Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı adaylığı konusu gündeme gelmiş olabilir. Ancak, parti kulislerinde şimdilik Şentop’un adaylığı ön plana çıkmış durumda.

GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Temmuz ayı içinde AK Parti grup başkanlığı için de seçime gidilecek. Halen Naci Bostancı’nın yürüttüğü bu görev için geçmişte Binali Yıldırım’ın da adı geçmişti. AK Parti kaynakları, bu konuda bir değişiklik beklentisinin olmadığını; ancak Yıldırım’ın yeniden Meclis Başkanı olmaması veya kabineye alınmaması durumunda, grup başkanlığı seçeneğinin gündeme gelebileceğini dile getiriyor.