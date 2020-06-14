Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yapılan çirkin saldırı saniye saniye kameraya yansıdı.
İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yapılan çirkin saldırı kameraya yansıdı
14.06.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yapılan çirkin saldırı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İHA,İhlas Haber Ajansı,muhabir,saldırı,
710901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710901.aspx
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