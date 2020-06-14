MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
14.06.2020 - 11:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,story_,
710911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710911.aspx
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