Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Koca: Hedeften uzaklaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." ifadelerini kullandı.