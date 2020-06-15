Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA

Türkiye’de 1 Haziran’daki normalleşme adımlarından sonra maske ve mesafe kuralının ihlal edilmesi, park, bahçe, pazar yerleri ve caddelerde yaşanan yığılmalar, koronavirüs vakalarının artmasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin dikkatsizliği de virüsü Anadolu illerine yaydı. Günlük koronavirüs vakaların önemli bir bölümü artık Anadolu illerinden geliyor. Vakaların daha fazla artmaması için birçok ilde 30 veya 15 gün süreyle şenlik, konser, el ilanı dağıtma, poster asma, çadır kurma, gösteri yürüyüşleri dâhil olmak üzere toplu yapılacak tüm etkinlikler iptal edildi. Yasak getirilen iller arasında Edirne, Gaziantep, Şanlıurfa, Bitlis ve Van gibi iller bulunuyor. Ayrıca Konya’da tüm hastaneler yeniden pandemi hastanesi ilan edildi. Valilikler de sorumlu oldukları illerde vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıyor.

VAKA ARTIŞI ALARM VERİCİ

Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde ‘nişan, toplu taziye ve mevlit’ gibi toplu faaliyetlerden sonra çok sayıda vaka ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle karantinaya alınan köy, mahalle, sokak ve veya apartmanlarının sayısı da son dönemde arttı. Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr Tevfik Özlü, “Bu artışların sebebi tamamen dikkatsizlik ve tedbirsizlik. Virüsün bulaşma hızı yavaşladı ama, toplu faaliyetler nedeniyle lokal vakalar yaşanıyor. Bu kalabalıklar içinde bir veya iki kişide virüs varsa bakıyorsunuz, o etkinlikle olan 50 kişiye veya 80 kişiye bulaşmış. Böylece o ilde bir anda patlama varmış gibi oluyor” değerlendirmesi yaptı. Vaka sayılarında son birkaç gündür yaşanan artışın ‘alarm’ anlamına geldiğini belirten Özlü, “Normalleşme adımlarından sonra bir artış bekliyorduk. Ama bu süreç artış yönünde devam ederse, endişe verir. Böyle devam ederse elde edilen kazanımlar boşa gider” dedi. ‘Anormal’ artışların görüldüğü bazı illere Sağlık Bakanlığı bizzat müdahale etmeye başladı. Bakanlık, bu artışların nedenini araştırmak için il pandemi kurulları ile birlikte yerinde müdahale ediyor.

ESKİŞEHİR'DE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILIYOR

Eskişehirliler tarafından şehir içi ulaşımda sıklıkla tercih edilen tramvaylarda son günlerde sosyal mesafe hiçe sayılıyor. 1 Haziran öncesinde ayakta tek bir yolcu alınmayan tramvaylarda, şimdilerde fazla yolcu kontrolü yapılmıyor. Bu sebeple en fazla yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hareket etmesi gereken tramvaylarda âdeta insan seli yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşa “Kontrol edilmiyor diye hemen tramvaya binmeyelim. Hayatımız zamanımızdan daha önemli" uyarısında bulundu.